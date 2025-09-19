После наводнения на популярном у россиян курорте запретили строить новые отели

Запрет на строительство новых отелей и ресторанов на индонезийском острове Бали после смертоносного наводнения поднимает вопросы массового туризма. Губернатор Бали заявил, что изданы новые инструкции, запрещающие строительство отелей и ресторанов на плодородных землях, особенно на рисовых полях.
Индонезия запретит строительство новых отелей и ресторанов на расчищенных рисовых полях и сельскохозяйственных угодьях на популярном курортном острове Бали после недавнего наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 18 человек, пишет The Guardian.
Чрезвычайное положение было объявлено на Бали 10 сентября после того, как остров пережил самое сильное наводнение более чем за десятилетие. Вызванное проливными дождями наводнение нанесло значительный ущерб домам, общественным объектам и инфраструктуре и затронуло тысячи людей в Денпасаре и его окрестностях.
Активисты-экологи уже давно бьют тревогу по поводу последствий массового туризма на острове, заявляя, что ужесточение контроля для предотвращения переустройства земель снизит риски наводнений и других стихийных бедствий.
После наводнений губернатор Бали Вайан Костер заявил на этой неделе, что были приняты новые правила.
«Да, начиная с этого года, уже есть соответствующие инструкции для всех глав районов и мэров по всему Бали», — сказал он 14 сентября. — После ликвидации последствий наводнения мы встретимся снова, чтобы убедиться, что больше не будут выдаваться разрешения на строительство отелей, ресторанов или других объектов на плодородных землях, особенно на рисовых полях", — цитирует губернатора государственное информационное агентство Индонезии Antara.
«Начиная с этого года, запрет на переустройство земель будет приведен в соответствие со 100-летним планом Бали. …Ни одна продуктивная земля не может быть переоборудована под коммерческие объекты».
Известный своими пышными зелеными рисовыми полями и потрясающими пляжами, «остров богов» за последние полвека претерпел стремительные изменения: местные жители и туристы жалуются на дорожное движение, загрязнение окружающей среды и плохое поведение иностранцев, которые приезжают вместе с отелями и курортами, заполонившими остров.
В прошлом году Индонезия заявила, что введет мораторий на строительство новых отелей из-за опасений чрезмерной застройки, но этот план не был реализован. Ожидается, что новые правила вступят в силу к концу 2025 года.
Этот шаг последовал за предупреждением индонезийского агентства по метеорологии и климату о возможности экстремального сезона дождей в этом году и обострении кризиса с отходами, который усугубил наводнения в нескольких регионах, включая Бали.
Наводнения часто происходят в Индонезии в сезон дождей, который обычно длится с сентября по март. Однако ученые говорят, что климатический кризис усиливает его последствия, принося более обильные осадки и более частые внезапные наводнения. Считается, что чрезмерная застройка и повсеместная вырубка лесов усугубляют последствия наводнений.
Министр охраны окружающей среды Индонезии Ханиф Фейсал Нурофик заявил после наводнения, что новые законы стали важным шагом для острова.
«Это также имеет решающее значение для туризма на Бали, поскольку недавнее наводнение привлекло серьезное внимание, — подчеркнул он. — На прошлой неделе я действительно сказал губернатору, что очень надеюсь, что он немедленно прекратит преобразование земель на Бали. Это чрезвычайно важно».
Экстремальные осадки становятся более частыми и интенсивными из-за антропогенного изменения климата на большей части земного шара, особенно в Европе, большей части Азии, центральной и восточной частях Северной Америки, а также в некоторых частях Южной Америки, Африки и Австралии, отмечает The Guardian. Это связано с тем, что более теплый воздух может содержать больше водяного пара. В результате наводнения в этих районах, скорее всего, стали более частыми и серьезными, но на них также влияют человеческие факторы, такие как наличие защитных сооружений от наводнений и землепользование.