После наводнения на популярном у россиян курорте запретили строить новые отели

Экстремальные осадки становятся более частыми и интенсивными из-за антропогенного изменения климата на большей части земного шара, особенно в Европе, большей части Азии, центральной и восточной частях Северной Америки, а также в некоторых частях Южной Америки, Африки и Австралии, отмечает The Guardian. Это связано с тем, что более теплый воздух может содержать больше водяного пара. В результате наводнения в этих районах, скорее всего, стали более частыми и серьезными, но на них также влияют человеческие факторы, такие как наличие защитных сооружений от наводнений и землепользование.