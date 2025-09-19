Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершили

Всего, как отмечается, очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ — почти 14 километров. Это прибрежные зоны Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок.