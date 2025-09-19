Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершили

«Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены. С 10 по 17 сентября водолазы у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами», — говорится в сообщении.
В работах были задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.
«За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тысяч тонн», — добавили в оперштабе.
Всего, как отмечается, очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ — почти 14 километров. Это прибрежные зоны Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок.