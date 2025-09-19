Режим «Черного неба» объявили в Новосибирске

Во время неблагоприятных метеоусловий основными источниками смога становятся выхлопные газы и выбросы промышленных предприятий. При безветренной погоде возникает приземная инверсия: температура у поверхности земли оказывается ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего вредные вещества накапливаются в приземном слое.