Попытка нападения в воронежской школе привела к уголовному делу

Подросток, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление.

Следователь возбудил уголовное дело после инцидента в школе Острогожска, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Утром 17 сентября подросток, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление. Сотрудникам школы удалось задержать его и передать правоохранителям.

«С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, следователем СК решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы», — прокомментировали в Следственном комитете.

Напомним, накануне в Острогожске случилось еще одно происшествие — 13-летний мальчик умер после тренировки по самбо. Сначала у ребенка начались судороги, а в больнице остановилось сердце. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).