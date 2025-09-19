Мужчина застал жену с подругой в постели и жестоко зарезал их насмерть

В 2002 году Сотка жестоко избил свою гражданскую супругу, доведя её до полубессознательного состояния. Суд назначил ему условное наказание и штраф, но это не изменило его поведения. С каждым годом он всё чаще оказывался в поле зрения полиции: от скандалов и нарушений общественного порядка до вождения в нетрезвом виде. К началу 2020-х годов Ричард появлялся в полицейском участке едва ли не чаще, чем дома, передает FOX 11 News.