«Оставил сковороду на плите и отвлекся»: приготовление обеда закончилось пожаром

В Иркутске мужчина оставил включенную плиту без присмотра. Эта халатность привела к пожару на кухне. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС России.
— После звонка в дежурную часть от жильцов дома, по адресу на улицу Владимирского выехали 6 сотрудников с привлечением двух единицы спасательной техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Как рассказал хозяин дома, он готовил еду и на какое-то время отошел от плиты, оставив на ней сковороду. Раскаленное масло воспламенилось, и огонь распространился на натяжной потолок. До приезда пожарных мужчина самостоятельно потушил пламя на площади около девяти квадратных метров, используя подручные средства. К счастью, никто не пострадал.