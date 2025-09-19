«Оставил сковороду на плите и отвлекся»: приготовление обеда закончилось пожаром

Как рассказал хозяин дома, он готовил еду и на какое-то время отошел от плиты, оставив на ней сковороду. Раскаленное масло воспламенилось, и огонь распространился на натяжной потолок. До приезда пожарных мужчина самостоятельно потушил пламя на площади около девяти квадратных метров, используя подручные средства. К счастью, никто не пострадал.