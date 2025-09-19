Вражеская страна арестовала троих по подозрению в шпионаже в пользу России

Доминик Мерфи, глава контртеррористического командования, сообщил: «Благодаря нашей недавней работе по национальной безопасности, мы видим, что все большее число тех, кого мы бы назвали “доверенными лицами”, вербуются иностранными разведывательными службами. Действительно, двое молодых британцев ожидают вынесения приговора после того, как они были завербованы группой Вагнера — фактически российским государством — для совершения поджога склада, связанного с Украиной. Им грозят длительные сроки тюремного заключения, хотя, чтобы было ясно, сегодняшние аресты никоим образом не связаны с этим расследованием. Любой, с кем здесь, в Великобритании, могут связаться и склонить к осуществлению преступной деятельности от имени иностранного государства, должен подумать еще раз. Такого рода деятельность будет расследована, и любой, кто будет уличен в ее причастности, может ожидать судебного преследования, а для тех, кто будет осужден, потенциально могут быть очень серьезные последствия».