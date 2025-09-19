Вражеская страна арестовала троих по подозрению в шпионаже в пользу России

Двое мужчин и женщина арестованы в британском Эссексе по подозрению в шпионаже в пользу России. Аресты проведены в рамках контртеррористического расследования предполагаемых нарушений Закона о национальной безопасности, сообщает полиция Великобритании.
Три человека — двое мужчин и женщина — были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России на фоне растущей тревоги в связи с деятельностью российских спецслужб в Великобритании, пишет The Guardian.
Столичная полиция сообщила, что двое мужчин в возрасте 41 и 46 лет и 35-летняя женщина были арестованы в двух разных домах в Грейсе, графство Эссекс, по подозрению в содействии российской разведке и доставлены в полицейский участок в Лондоне.
По данным полиции, аресты были произведены в рамках антитеррористического расследования предполагаемых нарушений Закона о национальной безопасности, отмечает The Guardian.
Доминик Мерфи, глава контртеррористического командования, сообщил: «Благодаря нашей недавней работе по национальной безопасности, мы видим, что все большее число тех, кого мы бы назвали “доверенными лицами”, вербуются иностранными разведывательными службами. Действительно, двое молодых британцев ожидают вынесения приговора после того, как они были завербованы группой Вагнера — фактически российским государством — для совершения поджога склада, связанного с Украиной. Им грозят длительные сроки тюремного заключения, хотя, чтобы было ясно, сегодняшние аресты никоим образом не связаны с этим расследованием. Любой, с кем здесь, в Великобритании, могут связаться и склонить к осуществлению преступной деятельности от имени иностранного государства, должен подумать еще раз. Такого рода деятельность будет расследована, и любой, кто будет уличен в ее причастности, может ожидать судебного преследования, а для тех, кто будет осужден, потенциально могут быть очень серьезные последствия».
Трое человек, арестованных в Грейсе, были отпущены под залог, пока продолжается расследование. Скотленд-Ярд заявил, что не будет раскрывать гражданство фигурантов.
В прошлом году Кен Маккаллум, глава MI5, предупредил, что российское разведывательное ведомство проводит кампанию по «созданию хаоса на британских и европейских улицах» с использованием доверенных лиц, что «еще больше снижает профессионализм их операций».