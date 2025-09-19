Прибрежную зону Анапы полностью очистили от мазута

В работе участвовали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС» и Морская спасательная служба. За время проведения операции специалисты выполнили более 21 тысячи погружений и собрали свыше 22 тысяч мешков с мазутом общей массой более 2 тысяч тонн.



Очистка велась на 19 участках протяженностью почти 14 километров, охватив прибрежные территории Анапы, включая поселок Джемете, Витязево, а также поселки Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. Эти места были выявлены в ходе подводного мониторинга, который обнаружил залежи мазута на глубине от 50 до 200 метров от берега.



Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок.