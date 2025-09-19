В Перми родные рабочего, погибшего под бульдозером, отсудили 2,3 млн рублей

Мужчина вышел из кабины, не установив в машине тормоз, а когда бульдозер начал двигаться, попытался заскочить в кабину. Машинист оступился и рухнул рядом с гусеничным полотном, на которое намоталась его одежда. Пострадавшего протащило под машину, где он получил травмы и умер на месте инцидента.