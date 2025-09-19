В Перми родные рабочего, погибшего под бульдозером, отсудили 2,3 млн рублей

Родные рабочего, погибшего под бульдозером, отсудили 2,3 миллиона рублей в Перми, сообщает краевое ГУФССП.
Как рассказывает ведомство, трагедия произошла на строительстве скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Машинист бульдозера, который трудился на пермскую организацию по договору подряда, находился на рабочем месте и проводил планировку грунта. В конце смены водителю было необходимо очистить бульдозер от камней и земли.
Мужчина вышел из кабины, не установив в машине тормоз, а когда бульдозер начал двигаться, попытался заскочить в кабину. Машинист оступился и рухнул рядом с гусеничным полотном, на которое намоталась его одежда. Пострадавшего протащило под машину, где он получил травмы и умер на месте инцидента.
Родственники погибшего обратились в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Представители организации начали отрицать своё отношение к трагедии.
«Сторона ответчика отрицала трудовые отношения с потерпевшим, ссылаясь на то, что работы им выполнялись на основании договора гражданско-правового характера и носили разовый характер», — рассказывает краевое ГУФССП.
Суды двух инстанций опровергли эти домыслы и обязали работодателя выплатить 1,6 миллиона рублей отцу и матери погибшего машиниста, а также по 250 тысяч рублей бабушке и двум братьям мужчины.