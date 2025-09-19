Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершен

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что работы по сбору осевшего мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершены.
Работы по сбору в прибрежной зоне полностью завершены. С 10 по 17 сентября водолазы у причала в Джемете, как уточняется, подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами.
В работах по сбору мазута были задействованы сотрудники МЧС РФ, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. За весь период специалистами совершено 21 591 погружение. Собран 22 451 мешок с мазутом, общий вес которого более двух тысяч тонн.
Очистку проводили на 19 участках, расстояние между крайними местами проведения подводных работ — почти 14 км. Это прибрежные зоны Анапы, п. Джемете, с. Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко (Темрюкский район).