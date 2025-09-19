Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершен

В работах по сбору мазута были задействованы сотрудники МЧС РФ, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. За весь период специалистами совершено 21 591 погружение. Собран 22 451 мешок с мазутом, общий вес которого более двух тысяч тонн.