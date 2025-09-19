Ричмонд
В Петербурге обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина

В Петербурге обнаружили контейнер с 1,5 тоннами кокаина на 20 миллиардов рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга обнаружен контейнер с 1,5 тоннами кокаина, прибывший на судне из Эквадора, стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной таможенной службой Российской Федерации пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию морским транспортом. В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта города Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне “Cool Emerald” из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)», — говорится в релизе.

Уточняется, что оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей.

По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание всех участников наркотрафика», — добавили в ФСБ.