В Петербурге обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной таможенной службой Российской Федерации пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию морским транспортом. В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта города Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне “Cool Emerald” из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)», — говорится в релизе.