Восстановление дома после взрыва в Актобе перенесли на 2026 год

Жильцы могут забрать свое имущество из квартир при помощи сотрудников ДЧС.
Акимат Астанинского района города Актобе сегодня провел встречу с жителями дома № 24/1 по проспекту Абая. Демонтажные работы начнутся через неделю. По информации пресс-службы акима города, проектно-сметную документацию на восстановление разрабатывает проектная компания «Актобегражданпроект». Документация по демонтажу также находится на экспертизе и будет готова к концу сентября, то есть примерно через неделю.
В ближайшие дни будут проведены работы по разбору подъезда, обрушившегося в результате взрыва. До этого жильцы трех подъездов смогут вместе со специалистами управления по чрезвычайным ситуациям забрать свое имущество. Мы окажем помощь с предоставлением грузового транспорта.
По словам акима Астанинского района Актобе Баянбека Кырыкбаева, в этом году будет проведен демонтаж одного подъезда, однако строительство новых конструкций перенесено на следующий год.