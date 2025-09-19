Восстановление дома после взрыва в Актобе перенесли на 2026 год

Акимат Астанинского района города Актобе сегодня провел встречу с жителями дома № 24/1 по проспекту Абая. Демонтажные работы начнутся через неделю. По информации пресс-службы акима города, проектно-сметную документацию на восстановление разрабатывает проектная компания «Актобегражданпроект». Документация по демонтажу также находится на экспертизе и будет готова к концу сентября, то есть примерно через неделю.