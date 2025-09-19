Ричмонд
Восстановление дома после взрыва в Актобе перенесли на 2026 год

В настоящее время проходит экспертизу проектно-сметная документация на восстановление трех подъездов пятиэтажного дома, пострадавшего в результате взрыва газо-воздушной смеси в июне этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Жильцы могут забрать свое имущество из квартир при помощи сотрудников ДЧС.

Акимат Астанинского района города Актобе сегодня провел встречу с жителями дома № 24/1 по проспекту Абая. Демонтажные работы начнутся через неделю. По информации пресс-службы акима города, проектно-сметную документацию на восстановление разрабатывает проектная компания «Актобегражданпроект». Документация по демонтажу также находится на экспертизе и будет готова к концу сентября, то есть примерно через неделю.

В ближайшие дни будут проведены работы по разбору подъезда, обрушившегося в результате взрыва. До этого жильцы трех подъездов смогут вместе со специалистами управления по чрезвычайным ситуациям забрать свое имущество. Мы окажем помощь с предоставлением грузового транспорта.

сообщил заместитель акима города Жулдызбек Бисембин

По словам акима Астанинского района Актобе Баянбека Кырыкбаева, в этом году будет проведен демонтаж одного подъезда, однако строительство новых конструкций перенесено на следующий год.