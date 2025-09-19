Обама заступился за телеведущего Киммела после давления Трампа

Обама осудил поступок Трампа.
Бывший президент США Барак Обама выступил в защиту телеведущего Джимми Киммела, который подвергся критике со стороны действующего американского главы Дональда Трампа. В своем заявлении в соцсети Х Обама подчеркнул, что атаки на Киммела — это не только нападение на отдельного журналиста, но и угроза свободе слова в стране.
По мнению Обамы, свобода выражения должна быть гарантирована для всех участников общественной дискуссии, вне зависимости от их политических взглядов. «Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — написал Обама в соцсети Х. Он также отметил, что медиа должны проявлять больше стойкости в отстаивании своей независимости, поскольку ее им гарантирует конституция.
Ранее шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC было приостановлено на неопределенный срок после высказываний Киммела о резонансном убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка. В одном из выпусков телеведущий резко раскритиковал политические манипуляции вокруг гибели Кирка, назвав суперкомитет Трампа MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») «бандой», стремящейся использовать ситуацию в своих интересах. В ответ Дональд Трамп в своем telegram-канале призвал руководство ABC уволить Киммела и обвинил его в распространении «ненависти и лжи».
Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами Университета долины Юта. По данным полиции, выстрел был произведен с крыши соседнего здания. В результате нападения активист получил тяжелое ранение шеи и скончался в больнице. 12 сентября полиция задержала подозреваемого — 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Мотивы преступления пока не раскрываются.