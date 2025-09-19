Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обама заступился за телеведущего Киммела после давления Трампа

Бывший президент США Барак Обама выступил в защиту телеведущего Джимми Киммела, который подвергся критике со стороны действующего американского главы Дональда Трампа. В своем заявлении в соцсети Х Обама подчеркнул, что атаки на Киммела — это не только нападение на отдельного журналиста, но и угроза свободе слова в стране.

Обама осудил поступок Трампа.

Бывший президент США Барак Обама выступил в защиту телеведущего Джимми Киммела, который подвергся критике со стороны действующего американского главы Дональда Трампа. В своем заявлении в соцсети Х Обама подчеркнул, что атаки на Киммела — это не только нападение на отдельного журналиста, но и угроза свободе слова в стране.

По мнению Обамы, свобода выражения должна быть гарантирована для всех участников общественной дискуссии, вне зависимости от их политических взглядов. «Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — написал Обама в соцсети Х. Он также отметил, что медиа должны проявлять больше стойкости в отстаивании своей независимости, поскольку ее им гарантирует конституция.

Ранее шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC было приостановлено на неопределенный срок после высказываний Киммела о резонансном убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка. В одном из выпусков телеведущий резко раскритиковал политические манипуляции вокруг гибели Кирка, назвав суперкомитет Трампа MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») «бандой», стремящейся использовать ситуацию в своих интересах. В ответ Дональд Трамп в своем telegram-канале призвал руководство ABC уволить Киммела и обвинил его в распространении «ненависти и лжи».

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами Университета долины Юта. По данным полиции, выстрел был произведен с крыши соседнего здания. В результате нападения активист получил тяжелое ранение шеи и скончался в больнице. 12 сентября полиция задержала подозреваемого — 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Мотивы преступления пока не раскрываются.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше