Обама заступился за телеведущего Киммела после давления Трампа

По мнению Обамы, свобода выражения должна быть гарантирована для всех участников общественной дискуссии, вне зависимости от их политических взглядов. «Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — написал Обама в соцсети Х. Он также отметил, что медиа должны проявлять больше стойкости в отстаивании своей независимости, поскольку ее им гарантирует конституция.