Первые кадры освобожденного спустя три года пункта в ЛНР и нюансы сбивания дронов: карта СВО на 19 сентября

Российские военные, преодолев оборону и фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины, вошли в Ямполь (ДНР) и приступили к закреплению на новых позициях, сообщил Марочко. По имеющейся информации, Ямполь до последнего времени находился под контролем украинских сил, которые создали в этом районе разветвленную оборонительную сеть. Военный эксперт уточнил, что на подступах к населенному пункту были установлены минные поля и другие заграждения. После их преодоления российские подразделения приступили к разминированию территории и обустройству опорных пунктов.