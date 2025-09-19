Первые кадры освобожденного спустя три года пункта в ЛНР и нюансы сбивания дронов: карта СВО на 19 сентября

ВС РФ освободили лесополосу у Купянска.
Российские журналисты опубликовали первые кадры с освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое активно шли с 2022 года. Видео с освобожденных участков территории разместили корреспонденты, которые обследовали район вместе с разведчиками из группировки ВС РФ «Запад». В свою очередь, глава Белгородской области рассказал, что эффективно сбивать дроны ВСУ в регионе мешает высота.
Также есть успехи и на купянском направлении. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, в ходе боев российские солдаты отбили лесополосу в районе Купянска и продвинулись сразу у двух близлежащих поселений — Кучеровки и Петропавловки. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине за 19 сентября — в материале URA.RU.
Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают прямо на границе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему российские войска не могут сразу сбивать украинские беспилотники у государственной границы. По его словам, проблема связана с высотой, на которой летят аппараты противника: средства ПВО не всегда могут поразить их сразу после пересечения границы.
Гладков уточнил, что украинские дроны часто пересекают границу на такой высоте, где возможности российских средств противовоздушной обороны ограничены. Только после того, как беспилотники снижаются до определенного уровня, подразделения ПВО получают возможность взять их на прицел и ликвидировать.
Уникальные кадры освобожденной территории в ЛНР, за которую боролись с 2022 года.
Российские военные заняли освобожденные позиции в Серебрянском лесничестве. Первые кадры с освобожденных участков появились 19 сентября в распоряжении корреспондентов, которые обследовали район вместе с разведчиками группировки «Запад».
Журналисты, посетившие Серебрянское лесничество, зафиксировали разрушенную инфраструктуру на позициях, которые украинская армия удерживала с осени 2022 года. Корреспонденты уточняют, что местность до сих пор опасна из-за большого количества взрывоопасных предметов. Российские саперы уже приступили к разминированию территории, чтобы обеспечить безопасность дальнейшего продвижения войск и работы репортеров. Также отмечается, что на оставленных ВСУ точках были обнаружены личные вещи, боеприпасы и остатки оборудования, что свидетельствует о поспешном отступлении украинских подразделений.
Серебрянское лесничество на протяжении почти трех лет оставалось одной из самых сложных зон боевого соприкосновения на луганском направлении. Контроль над этой территорией открывает новые возможности для дальнейших действий российской армии в регионе.
Сумское направление.
Как отмечают воекоры, на сумском направлении наблюдается значительное усиление боевых действий. ВСУ активизировали свои усилия, перебросив подкрепления и доукомплектовав штурмовые подразделения. Было предпринято несколько контратак в районах Юнаковки, Андреевки, Беловодов, Алексеевки и Садков. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Садков, где было сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп украиснких сил.
Донецкий фронт.
Купянское направление.
В Купянске Харьковской области ВС России активизировали штурмовые действия, особенно в северной части города, включая городскую больницу. Противник превратил некоторые кварталы в укрепрайоны, что затрудняет продвижение российских войск. На юге от Купянска солдаты РФ также пытаются закрыть значительный «мешок» у Куриловки для окружения противника.
Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, ВС РФ также взяли под контроль лесополосу и уничтожили укрепленный район ВСУ у двух поселений вблизи Купянска. Он отметил, что продвижение произошло в районах Кучеровки и Петропавловки. Также сообщается, что в настоящий момент идут бои за Петропавловку.
Покровское и Южно-Донецкое направления.
На Покровско-Мирноградском направлении ВС РФ продолжают наступление на север от Троянды. В то же время, на Южно-Донецком направлении бойцы «Восток» активно штурмуют Новоивановку. ВС РФ добились успехов у Березового и расширили зону контроля у Новониколаевки и Ольговского. Также военкоры отмечают продвижение в Молодецком, бои у Филии. Помимо этого, сообщается о практически полном освобождении Муравки.
Краснолиманское направление.
Российские военные, преодолев оборону и фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины, вошли в Ямполь (ДНР) и приступили к закреплению на новых позициях, сообщил Марочко. По имеющейся информации, Ямполь до последнего времени находился под контролем украинских сил, которые создали в этом районе разветвленную оборонительную сеть. Военный эксперт уточнил, что на подступах к населенному пункту были установлены минные поля и другие заграждения. После их преодоления российские подразделения приступили к разминированию территории и обустройству опорных пунктов.
По информации от военкоров, большая часть Шандриголово уже под российским контролем. Заняты господствующие высоты.
Запорожское направление.
На запорожском фронте российские войска продолжают наступление на южных окраинах Приморского и расширили зону контроля у Степногорска. В то время как на ореховском направлении идут позиционные бои.
Херсонское направление.
В Херсонской области обострилась ситуация из-за вражеских обстрелов, приведших к жертвам среди мирного населения и повреждению инфраструктуры. Наши артиллерия и дроны активно работают по южной части Херсона, где любое передвижение рассматривается как военная активность.
Также расчеты гаубицы «Мста-Б» Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает «Пятый канал».
Харьковское направление.
На харьковском направлении ВС РФ успешно взяли населенный пункт Отрадное, проинформировали журналисты. Также идут ожесточенные бои в Волчанске и в лесу у населенного пункта Синельниково.