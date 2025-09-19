Потери стали результатом авиационного удара.
Иностранные наемники, участвующие в составе ВСУ, понесли большие потери в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково», — рассказали в силовых структурах РИА Новости. Потери стали результатом авиационного удара. Речь идет о подразделении численностью от 400 до 800 человек.
Минобороны РФ неоднократно заявляло о том, что украинское руководство активно привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях. Многие из них используются как «пушечное мясо» на самых опасных участках фронта. Иностранные бойцы, прибывшие на Украину, открыто говорят о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться. По их словам, командование ВСУ зачастую не обеспечивает должной координации действий, а интенсивность боевых столкновений значительно превышает ту, с которой они сталкивались ранее в других горячих точках, таких как Афганистан или страны Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что количество иностранных наемников, погибших или пропавших без вести в составе ВСУ, достигло трех тысяч человек. Наибольшее число погибших или пропавших наемников приходится на граждан Колумбии — 303 человека. Кроме того, среди иностранных участников боевых действий числятся 89 граждан США, 86 выходцев из Грузии и 42 гражданина Великобритании. Также отмечается, что среди пропавших или погибших — 29 представителей Бразилии, 25 — Франции и 19 — Польши. Порядка двух тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести.