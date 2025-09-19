Минобороны РФ неоднократно заявляло о том, что украинское руководство активно привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях. Многие из них используются как «пушечное мясо» на самых опасных участках фронта. Иностранные бойцы, прибывшие на Украину, открыто говорят о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться. По их словам, командование ВСУ зачастую не обеспечивает должной координации действий, а интенсивность боевых столкновений значительно превышает ту, с которой они сталкивались ранее в других горячих точках, таких как Афганистан или страны Ближнего Востока.