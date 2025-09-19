Мишустин поздравил российских оружейников с праздником

Мишустин заявил, что продукция российского ОПК эффективна в зоне спецоперации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с профессиональным праздником, отметив высокую эффективность российской военной продукции в ходе выполнения задач в зоне СВО. Текст поздравления опубликован Правительством РФ.
«Поздравляю вас с Днем оружейника Эта продукция (предприятий ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции», — заявил Михаил Мишустин в официальном обращении, текст которого опубликован на сайте правительства. Он подчеркнул, что российский ОПК реализует масштабные проекты, осваивает современные технологии и активно наращивает выпуск наиболее востребованных образцов военной и специальной техники.
По словам главы кабмина, предприятия ОПК демонстрируют динамичное развитие и внедряют уникальные технические решения, обеспечивая армию и флот новейшими образцами вооружения и техники. Мишустин отметил, значительная часть разработок оборонного комплекса находит применение и в гражданских сферах, способствуя развитию отечественной промышленности в целом.
Большое значение имеют профессионализм, ответственность и патриотизм сотрудников ОПК, подчеркнул Мишустин. Эти качества, считает премьер-министр, позволяют успешно выполнять государственный оборонный заказ, обеспечивать технологический суверенитет страны и защищать интересы миллионов граждан. Глава кабмина выразил признательность специалистам отрасли за их вклад в безопасность государства и пожелал им здоровья и благополучия.
День оружейника отмечается в России ежегодно 19 сентября. Праздник учрежден в 2010 году и традиционно сопровождается поздравлениями руководства страны и профильных ведомств, а также тематическими мероприятиями на предприятиях ОПК.