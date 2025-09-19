Мишустин поздравил российских оружейников с праздником

«Поздравляю вас с Днем оружейника Эта продукция (предприятий ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции», — заявил Михаил Мишустин в официальном обращении, текст которого опубликован на сайте правительства. Он подчеркнул, что российский ОПК реализует масштабные проекты, осваивает современные технологии и активно наращивает выпуск наиболее востребованных образцов военной и специальной техники.