В Новосибирске ребенок пострадал в ДТП на Гусинобродском шоссе

В пятницу, 19 сентября, около 11:00 на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля Toyota Camry при развороте у дома № 62 столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии пострадал пассажир иномарки — мальчик 2020 года рождения.
Ребенка доставили в медицинское учреждение, характер полученных травм уточняется. На месте происшествия работал экипаж ДПС. Все обстоятельства аварии устанавливаются.