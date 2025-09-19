За сутки в Иркутской области в ДТП погибли шесть человек

За сутки в Иркутской области в пяти ДТП погибли шесть человек. Как рассказывает Тайшет24 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, трое автомобилистов сели за руль без водительских прав.
21-летний житель Шелехова погиб в результате ДТП в поселке Большой Луг, врезавшись в опору ЛЭП. Примерно через полтора часа после этого, на трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе, водитель Honda Accord не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Водитель и его пассажир скончались на месте происшествия.
— Попытка обгона закончилась трагедией в Зиминском районе. Водитель «Тойота Ленд Крузер» при маневре выехал на встречку, где произошло лобовое столкновение с «ВАЗ». 64-летний водитель «Жигулей» умер на месте происшествия, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В поселке Усть-Ордынский на улице Кирова владелец «Тойотв Виш» сбил 71-летнюю пешехода, который шла в неположенном месте. Пенсионерка погибла от полученных травм.
В деревне Большая Кура Эхирит-Булагатского района смертельная авария произошла с участием 43-летнего водителя мотороллера. Мужчина съехал с дороги и получил травмы, несовместимые с жизнью. У него не было водительского удостоверения и мотошлема.