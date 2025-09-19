За сутки в Иркутской области в ДТП погибли шесть человек

21-летний житель Шелехова погиб в результате ДТП в поселке Большой Луг, врезавшись в опору ЛЭП. Примерно через полтора часа после этого, на трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе, водитель Honda Accord не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Водитель и его пассажир скончались на месте происшествия.