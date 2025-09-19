Рекордную партию в 1,5 тонны кокаина из Эквадора задержали в порту Петербурга

Партию кокаина весом 1,5 тонны общей стоимостью 20 миллиардов рублей задержали в порту Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
При проверке контейнера с бананами с грузового судна COOL EMERALD, прибывшего из Эквадора 29 августа, сотрудники таможни нашли 63 коробки с 1,5 тысячи брикетов белого порошка. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. Совокупный вес упаковок составил 1515 килограммов.
Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, за которую грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по поиску и задержанию членов преступной группы, причастных к контрабанде.
Ранее таможенники пресекли ввоз кокаина в Подмосковье. Наркотики замаскировали в коробках с цветами. Получателем товара оказался гражданин Колумбии. Он спрятал коробки с кокаином в гараже, который заранее арендовал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.