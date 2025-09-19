Рекордную партию в 1,5 тонны кокаина из Эквадора задержали в порту Петербурга

Ранее таможенники пресекли ввоз кокаина в Подмосковье. Наркотики замаскировали в коробках с цветами. Получателем товара оказался гражданин Колумбии. Он спрятал коробки с кокаином в гараже, который заранее арендовал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.