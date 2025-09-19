СК раскрыл подробности уголовного дела замглавы Зеленодольского района

По версии следствия, в 2022 году директор фирмы, продававший земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), попросил заместителя главы района помочь перевести местную дорогу в муниципальную собственность, чтобы повысить привлекательность участков.
За помощь чиновник потребовал четыре участка бесплатно. Впоследствии права на эти участки были зарегистрированы на доверенное лицо замглавы района. Каждый участок имел площадь 600 квадратных метров и общую стоимость 1,4 миллиона рублей. В прошлом году он продал эти участки за 2 миллиона рублей.
В настоящее время замглавы района задержан, следствие просит суд отправить его под домашний арест.