СК завершил расследование дела о подрыве машины военного в Москве в 2024 году

«В качестве первого объекта преступного посягательства они выбрали сотрудника СК России, расследовавшего уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований. В ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны Серебрякову были переданы денежные средства в сумме 1 400 долларов США на затраты, связанные с подготовкой к совершению указанного преступления», — сказала она.