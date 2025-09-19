СК завершил расследование дела о подрыве машины военного в Москве в 2024 году

«Следственными органами Следственного комитета России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)», — сказала она.
До подрыва автомобиля военного преступники планировали взорвать машину следователя СК РФ, отметила Петренко.
«В качестве первого объекта преступного посягательства они выбрали сотрудника СК России, расследовавшего уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований. В ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны Серебрякову были переданы денежные средства в сумме 1 400 долларов США на затраты, связанные с подготовкой к совершению указанного преступления», — сказала она.
По ее словам, обвиняемый Евгений Серебряков и другие участники преступной группы, выполнив все действия, направленные на совершение террористического акта, довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.