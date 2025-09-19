Бастрыкин проконтролирует ход дела о нападении собак на ребенка в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела, связанного с нападением собак на подростка в подмосковном поселке Растуново. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах, — рассказали в Telegram-канале «Следком».
Об инциденте стало известно 18 сентября. Мальчик гулял со своей собакой по населенному пункту, когда за ним погнались бродячие псы. В результате этого нападения ребенок получил рваные раны на теле. Его питомец также пострадал.
Ранее в Новой Москве произошел инцидент с нападением собаки на ребенка своего хозяина. Немецкая овчарка укусила мальчика за руки, тело и голову. От животного пострадал и хозяин. Мужчина признался, что ранее хотел усыпить овчарку. После произошедшего он намерен сделать это.
До этого собака, которую выгуливала хозяйка, набросилась на прохожего в Москве. Животное укусило мужчину за руку. После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по данному инциденту.