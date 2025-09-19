Бастрыкин проконтролирует ход дела о нападении собак на ребенка в Подмосковье

Ранее в Новой Москве произошел инцидент с нападением собаки на ребенка своего хозяина. Немецкая овчарка укусила мальчика за руки, тело и голову. От животного пострадал и хозяин. Мужчина признался, что ранее хотел усыпить овчарку. После произошедшего он намерен сделать это.