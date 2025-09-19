Столичный суд продлил арест экс-замглавы Челябинской области Богашова

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову, министру имущества Эльдару Белоусову и управляющему делами губернатора Роману Менжинскому до 22 декабря. Об этом корреспонденту chel.aif.ru сообщил источник в силовых структурах.
Чиновники проходят по делу незаконном строительстве оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора, ущерб по делу превышает 50 миллионов рублей. Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области и СКР задержали их 23 июля 2025 года.
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов заключил досудебное соглашение и дал показания на других участников расследуемого преступления.