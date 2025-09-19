В Петербурге пресечена контрабанда 1515 кг кокаина на 20 млрд рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Федеральной таможенной службой предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков. В морском порту Санкт-Петербурга была перехвачена партия кокаина общим весом 1 515 килограммов, рыночная стоимость которой оценивается более чем в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В спецслужбе отметили, что партия контрабанды была отправлена из Латинской Америки в Россию морским путем. Операция по перехвату состоялась в конце августа, после получения информации от зарубежных партнеров. Груз находился в одном из контейнеров, прибывших на судне Cool Emerald из Эквадора, и был спрятан среди бананов. Правоохранители изъяли 1 500 брикетов с наркотическим веществом.
По факту произошедшего Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время проходят оперативные и следственные мероприятия, которые направлены на установление и задержание всех участников наркотрафика.