Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пресечена контрабанда 1515 кг кокаина на 20 млрд рублей

В порту Санкт-Петербурга ФСБ и ФТС пресекли контрабанду 1.5 тонны кокаина на 20 млрд рублей. Наркотики из Эквадора были спрятаны среди бананов в контейнере. Возбуждено уголовное дело, идет поиск всех причастных.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
6фотографий

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Федеральной таможенной службой предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков. В морском порту Санкт-Петербурга была перехвачена партия кокаина общим весом 1 515 килограммов, рыночная стоимость которой оценивается более чем в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В спецслужбе отметили, что партия контрабанды была отправлена из Латинской Америки в Россию морским путем. Операция по перехвату состоялась в конце августа, после получения информации от зарубежных партнеров. Груз находился в одном из контейнеров, прибывших на судне Cool Emerald из Эквадора, и был спрятан среди бананов. Правоохранители изъяли 1 500 брикетов с наркотическим веществом.

По факту произошедшего Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время проходят оперативные и следственные мероприятия, которые направлены на установление и задержание всех участников наркотрафика.