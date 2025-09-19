В Петербурге пресечена контрабанда 1515 кг кокаина на 20 млрд рублей

В спецслужбе отметили, что партия контрабанды была отправлена из Латинской Америки в Россию морским путем. Операция по перехвату состоялась в конце августа, после получения информации от зарубежных партнеров. Груз находился в одном из контейнеров, прибывших на судне Cool Emerald из Эквадора, и был спрятан среди бананов. Правоохранители изъяли 1 500 брикетов с наркотическим веществом.