В Перми закрыли дело купившего права мужчины, из-за добровольного признания

Дело в отношении жителя Перми, купившего водительские права, прекратили из-за его добровольного признания, сообщает суд Дзержинского района.
Неудачная попытка сдать на водительские права случилась у пермяка ещё больше 9 лет назад. В декабре 2024 года мужчине срочно понадобилось водительское удостоверение, и он решил приобрести его в Сети. Продать права ему согласился неизвестный, которого пермяк принял за должностное лицо ГИБДД.
В переписке они согласились сделать права без экзаменов за 33 тысячи рублей. Мужчина переслал документы, а позже получил удостоверение и начал ездить с ним. Правда о том, что документ поддельный, вскрылась летом 2025 года.
«В один из дней июля 2025 года его остановил сотрудник ГИБДД, при проверке водительского удостоверения возникли сомнения в его подлинности. Именно тогда пермяк рассказал о незаконном способе приобретения прав», — рассказывает суд.
Предварительное следствие в отношении жителя Перми проводили по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки лично в значительном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Тем не менее районный суд постановил прекратить дело.
«Суд пришёл к такому выводу с учётом того, что подсудимый добровольно сообщил сотрудникам полиции о факте передачи им денежных средств должностному лицу в качестве взятки, подробно описав все обстоятельства, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления», — заключили в инстанции.
У пермяка также изъяли 33 тысячи рублей.