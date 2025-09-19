В Перми закрыли дело купившего права мужчины, из-за добровольного признания

Неудачная попытка сдать на водительские права случилась у пермяка ещё больше 9 лет назад. В декабре 2024 года мужчине срочно понадобилось водительское удостоверение, и он решил приобрести его в Сети. Продать права ему согласился неизвестный, которого пермяк принял за должностное лицо ГИБДД.