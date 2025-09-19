В Приморье будет судить напавшего на полицейских мужчину

В Приморском крае завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в вооруженном нападении на сотрудников полиции. Обвиняемый уже неоднократно судим.
Как установило следствие, после освобождения из колонии за мужчиной был установлен административный надзор. Он был обязан уведомлять о своих передвижениях и не имел права без разрешения покидать муниципалитет. Однако осенью 2024 года он нарушил эти ограничения и стал незаконно проживать по разным адресам в Приморье.
В ноябре 2025 года в поселке Тавричанка. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в подъезде дома на Солнечной атаковал с ножом двух сотрудников полиции. Стражи порядка прибыли туда для разбирательства по поступившему сообщению.
На данный момент следователями собрана вся необходимая доказательная база. Уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу. Фигуранту грозит серьёзное наказание по статьям о посягательстве на жизнь и уклонении от административного надзора.