В Приморье будет судить напавшего на полицейских мужчину

Как установило следствие, после освобождения из колонии за мужчиной был установлен административный надзор. Он был обязан уведомлять о своих передвижениях и не имел права без разрешения покидать муниципалитет. Однако осенью 2024 года он нарушил эти ограничения и стал незаконно проживать по разным адресам в Приморье.