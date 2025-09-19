ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Краснодаре

В Краснодаре пресечен канал незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Как выяснилось, незаконно переезжать иностранцам в РФ помогали трое сообщников. Для этого они оформляли фиктивные разрешения на въезд в страну. В документы вносили заведомо ложные сведения о цели, сроках и местах пребывания приезжих.
Канал незаконной миграции существовал с января 2017 года по март 2023 года. За это время в РФ незаконно переехали 420 человек из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время расследование уголовного дела об организации незаконной миграции продолжается.