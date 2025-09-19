Ричмонд
ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Краснодаре

В Краснодаре трое мужчин организовали канал незаконной миграции с помощью фиктивных разрешений на въезд в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре пресечен канал незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, незаконно переезжать иностранцам в РФ помогали трое сообщников. Для этого они оформляли фиктивные разрешения на въезд в страну. В документы вносили заведомо ложные сведения о цели, сроках и местах пребывания приезжих.

Канал незаконной миграции существовал с января 2017 года по март 2023 года. За это время в РФ незаконно переехали 420 человек из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время расследование уголовного дела об организации незаконной миграции продолжается.