Подозреваемых в издевательствах над бездомным будут судить в Ростовской области

В Ростовской области будут судить троих подозреваемых в жестких издевательствах над бездомным мужчиной. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.
Известно, что на момент преступления, в феврале 2025 года, двое из сообщников были несовершеннолетними. По данным следствия, молодые люди нашли в незапертом гараже 44-летнего мужчину, они напали на него, сильно избили, облили краской и «совершили насильственные действия сексуального характера». В итоге пострадавший потерял сознание.
При этом все свои действия мучители снимали на мобильный телефон, а потом переслали видео своим знакомым.
В зависимости от роли и степени участия в преступлении подозреваемым предъявили обвинения в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Задержанные находятся под стражей. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.
