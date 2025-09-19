Подозреваемых в издевательствах над бездомным будут судить в Ростовской области

Известно, что на момент преступления, в феврале 2025 года, двое из сообщников были несовершеннолетними. По данным следствия, молодые люди нашли в незапертом гараже 44-летнего мужчину, они напали на него, сильно избили, облили краской и «совершили насильственные действия сексуального характера». В итоге пострадавший потерял сознание.