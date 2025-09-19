Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемых в издевательствах над бездомным будут судить в Ростовской области

На Дону трое молодых людей ответят перед судом после жестоких издевательств над бездомным.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будут судить троих подозреваемых в жестких издевательствах над бездомным мужчиной. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.

Известно, что на момент преступления, в феврале 2025 года, двое из сообщников были несовершеннолетними. По данным следствия, молодые люди нашли в незапертом гараже 44-летнего мужчину, они напали на него, сильно избили, облили краской и «совершили насильственные действия сексуального характера». В итоге пострадавший потерял сознание.

При этом все свои действия мучители снимали на мобильный телефон, а потом переслали видео своим знакомым.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении подозреваемым предъявили обвинения в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Задержанные находятся под стражей. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.

Подпишись на нас в Telegram.