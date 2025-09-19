Ричмонд
В Петербурге пассажирка «Сапсана» забыла в поезде сумку с 1,6 млн рублей

Полицейские вернули женщине ее накопления.

Источник: Аргументы и факты

Полиция вернула пассажирке «Сапсана» забытую сумку с 1,6 млн рублей. Благодаря оперативным действиям транспортной полиции Петербурга 38-летняя москвичка смогла вернуть забытую ею в поезде сумочку, в которой находились деньги и ювелирные изделия на общую сумму около 1,6 миллиона рублей.

Выяснилось, что женщина оставила свою сумку в вагоне по невнимательности. После высадки всех пассажиров и прибытия состава в депо Санкт-Петербург-Московский сотрудник технической службы, 50-летний житель Ленобласти, заметил оставленную сумочку и забрал ее себе. Однако воспользоваться содержимым не успел: правоохранители оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника и нашли его.

«Spbvedomosti.ru» пишут: следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде.