Дорожный конфликт во Владивостоке закончился угрозой применения гранаты

По предварительной информации, 18 сентября около 12:00 водитель из-за небрежности подрезал другого участника дорожного движения — автомобиль Volkswagen Tuareg. Тот в ответ подрезал обидчика и перекрыл ему путь. Вынудив оппонента остановиться, водитель «Фольксвагена» вышел на дорогу и начал угрожать второму автомобилисту предметом, похожим на гранату, демонстративно хватая её за чеку. В это время в салоне находился ребёнок, которого испугала эта угроза.
Мужчина прекратил демонстрацию потенциально опасного предмета и вернулся в машину только тогда, когда другие автомобилисты обратили внимание на конфликт и начали тормозить.
На публикацию обратили внимание в полиции Приморья. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. В правоохранительные органы, судя по всему, никто из оппонентов и очевидцев не обращался.
Ранее в Ленинском районе Владивостока дракой закончился конфликт из-за парковки во дворе дома на улице Зейской. 39-летнему потерпевшему не понравилось, что другой гражданин припарковал своё авто с нарушениями. Когда он указал оппоненту на это, тот стал с ним спорить, и словесная перепалка перешла в драку, блюститель парковочного порядка получил телесные повреждения. Он обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции Ленинского района, ему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. Полиция ищет второго участника конфликта.