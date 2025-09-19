Дорожный конфликт во Владивостоке закончился угрозой применения гранаты

Ранее в Ленинском районе Владивостока дракой закончился конфликт из-за парковки во дворе дома на улице Зейской. 39-летнему потерпевшему не понравилось, что другой гражданин припарковал своё авто с нарушениями. Когда он указал оппоненту на это, тот стал с ним спорить, и словесная перепалка перешла в драку, блюститель парковочного порядка получил телесные повреждения. Он обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции Ленинского района, ему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. Полиция ищет второго участника конфликта.