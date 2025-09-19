Ричмонд
В Дегтярске загорелся дом, где находились двое детей

В Дегтярске девочка получила 87% ожогов тела в результате пожара.

Источник: прокуратура Свердловской области

В Дегтярске 19 сентября произошел пожар, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Сообщение о ЧП на пульт оперативных служб поступило в 09:40 утра.

— На момент возгорания дома находились двое несовершеннолетних детей. Они обучаются в школе со второй смены, поэтому в указанный период находились дома. Один ребенок успел выбежать, — рассказали в прокуратуре Ревды.

По факту ЧП ведомство начало проверку. В прокуратуре уточнили, что в результате ожогов у ребенка поражено 87% тела.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Уточняется, что многодетная семья, проживавшая в частном доме, не состояла на учетах органов системы профилактики.