На манифестации в Париже в четверг задержали более ста человек

«Цифры менялись в течение дня. В общей сложности было произведено 103 задержания, из них 89 человек были взяты под стражу», — сказал он.
Нуньес не привел обновленные данные по другим городам. Как накануне заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо, в ходе массовых протестов по всей стране задержали 309 человек.
В четверг во Франции прошли манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По информации полиции, на акции вышли более 500 тысяч человек, из которых 55 тысяч — в Париже. При этом ведущий профсоюз республики «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил, что в митингах участвовали более одного миллиона человек.
Протесты во Франции
На прошлой неделе во Франции прошли массовые акции под лозунгом «Заблокируем все». По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни демонстраций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро «из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире».Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита «французам нужно больше работать». Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).