После двухмесячного перерыва возобновились слушания об убийстве аниматоров на Кубани

Значительная часть заседания была посвящена спору между стороной защиты и обвинением о привлечении специалиста для изучения мобильного телефона обвиняемого Кеворкьяна. Адвокат Владимир Пантелеев настаивал на независимом эксперте, указывая на недоверие к специалистам суда, и в итоге заявил отвод прокурору Наталье Каликановой, однако суд его отклонил.