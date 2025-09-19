Гадалка и маг в одном лице: молодой жлобинец обманул около 130 белорусов

По ее словам, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
Мария Кривоногова рассказала, что 23-летний жлобинец в личном аккаунте популярной платформы рекламировал оккультно-магические услуги, он активно вел стримы и предлагал быстрое решение любых проблем.
Специалист широкого профиля" обещал содействие в успешном исходе хирургической операции, поступлении в ВУЗ, замужестве и других насущных проблемах клиентов. Фигурант искусно имитировал вовлеченность в чужие беды, лгал о проведенных обрядах и настаивал на дополнительных платных опциях.
Ожидающие чуда люди переводили тиктокеру деньги. К примеру, один из жителей Брестской области за два месяца «магического сопровождения» перевел жлобинцу более трех тысяч белорусских рублей, отметила Кривоногова.
Чаще всего молодого человека просили погадать на картах, также в топе было снятие порчи и защита от негатива. Некоторые люди, поверившие стримеру, оплачивали ритуалы на удачу, чистку золота от сглаза, отвод любовницы от мужа.
Однако чудес не происходило, и обиженные «клиенты» обратились к правоохранителям, которые быстро вычислили жлобинского «мага».
Следствием установлено, что с октября 2022 года по февраль 2025 года фигурант обманным путем присвоил деньги не менее 128 жителей всех регионов Беларуси. Преступный улов — свыше 32 тысяч рублей, золотая цепочка.
Она отметила, что на уловки «мага» попались как молодые, так и люди в возрасте, в основном женщины.
На основании собранных по делу доказательств уроженцу Жлобина предъявлено окончательное обвинение по ч.3 ст. 209 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.