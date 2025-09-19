Гадалка и маг в одном лице: молодой жлобинец обманул около 130 белорусов

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Молодой тиктокер из Жлобина обманул 128 жителей Беларуси, которым обещал за вознаграждение с помощью магии решить любую проблему — от снятия порчи до помощи в поступлении в вуз, однако никаких «чудес» не происходило, и обманутые люди обратились к правоохранителям, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.