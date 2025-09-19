Ричмонд
Сайт Пулково взломали 19 сентября

Утром 19 сентября официальный веб-сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке.

В связи с происшествием функционирование ресурса ограничено.

Пресс-служба воздушной гавани принесла пассажирам извинения за временные неудобства. В данный момент предпринимаются меры по скорейшему восстановлению работы сайта.