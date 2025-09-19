«Минут 10 его дубасила». Воспитательница детсада жестоко избила малыша

В Нижнекамске разразился скандал из-за детского сада № 73. На видео воспитательница жестоко избивает ребёнка на прогулке. Удары руками и ногами на протяжении нескольких минут вызвали шок у общественности. Женщину уволили, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Удар за ударом.
Житель Нижнекамска заснял на камеру телефона шокирующую сцену: воспитательница несколько минут подряд била ребёнка во время прогулки. Удары руками и ногами, слёзы малыша, ошеломлённые дети вокруг и бездействие коллег — именно эти кадры теперь обсуждает весь город.
Мужчина, снявший видео из окна дома, не скрывал возмущения: «Минут десять уже продолжается, у ребёнка всё болит, а рядом стоят и смотрят».
Мгновенная реакция.
После публикации записи в соцсетях скандал мгновенно набрал обороты. Женщину-воспитателя уволили, заведующей сада прокуратура внесла представление. Однако для родителей этого оказалось мало. Они потребовали уголовного наказания, а не только увольнения.
В администрации города провели экстренное совещание с руководителями всех дошкольных учреждений, отдельно встретились с семьёй пострадавшего ребёнка. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетним.
Вмешательство со стороны.
История вышла далеко за пределы района. В дело вмешался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководству СУ СКР по Татарстану доложить о ходе расследования. Сейчас против бывшей воспитательницы рассматривается вопрос о мере пресечения.
Правоохранители отмечают, что речь идёт о статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Случай в Нижнекамске вновь поднял болезненную тему — кто и как отвечает за безопасность детей в детских садах. Ведь если бы не случайный свидетель с телефоном, родители могли бы так и не узнать, что происходит с их детьми «за забором» дошкольного учреждения.
Общественности одного увольнения мало. Родители требуют справедливости, прокуратура и Следственный комитет обещают довести дело до конца. Но у общества остаётся главный вопрос: как сделать так, чтобы подобные истории больше не повторялись?