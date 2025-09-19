«Минут 10 его дубасила». Воспитательница детсада жестоко избила малыша

Случай в Нижнекамске вновь поднял болезненную тему — кто и как отвечает за безопасность детей в детских садах. Ведь если бы не случайный свидетель с телефоном, родители могли бы так и не узнать, что происходит с их детьми «за забором» дошкольного учреждения.