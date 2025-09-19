Маленький ребенок пострадал на новенькой площадке в Миассе

Проверку по факту инцидента запустили в местной прокуратуре. Предварительно установлено, что ЧП случилось в сквере «Семейный», где строительные работы ещё ведутся, а игровые конструкции не приняты муниципальным заказчиком. Несмотря на этот факт, на площадках свободно гуляют и играют взрослые и дети.
«Прокуратура с выходом на место даст оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации игрового оборудования», — анонсировали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
В случае выявления нарушений закона будут применяться соответствующие меры прокурорского реагирования.