Маленький ребенок пострадал на новенькой площадке в Миассе

Проверку по факту инцидента запустили в местной прокуратуре. Предварительно установлено, что ЧП случилось в сквере «Семейный», где строительные работы ещё ведутся, а игровые конструкции не приняты муниципальным заказчиком. Несмотря на этот факт, на площадках свободно гуляют и играют взрослые и дети.