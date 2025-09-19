Ричмонд
Маленький ребенок пострадал на новенькой площадке в Миассе

Сообщения о травмировании юного жителя Миасса распространились по социальным сетям. Маленький мальчик, по словам очевидцев, столкнулся с подвижным ковшом для раскопок в новенькой песочнице. Взрослые утверждают, что в какой-то момент аттракцион опрокинулся назад и ударил ребёнка по голове.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Проверку по факту инцидента запустили в местной прокуратуре. Предварительно установлено, что ЧП случилось в сквере «Семейный», где строительные работы ещё ведутся, а игровые конструкции не приняты муниципальным заказчиком. Несмотря на этот факт, на площадках свободно гуляют и играют взрослые и дети.

«Прокуратура с выходом на место даст оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации игрового оборудования», — анонсировали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В случае выявления нарушений закона будут применяться соответствующие меры прокурорского реагирования.