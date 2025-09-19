Талыми водами размыло дорогу и дворы в селе Хабаровского края

В селе Богородскоv Ульчского района весной талыми водами затопило дорогу и дворы возле многоквартирных домов. Проверка показала: инженерных сооружений для отвода воды здесь просто нет. Суд обязал администрацию устранить нарушения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В апреле жители села Богородское столкнулись с серьезной проблемой — талыми водами размыло дорогу и подтопило земельные участки возле домов на улице Юбилейной.
Прокуратура Ульчского района провела проверку и выяснила, что в населенном пункте отсутствует система водоотведения. Ни инженерных сооружений, ни каналов для отвода талых и дождевых вод здесь не предусмотрено.
«Ситуация грозила повторением подтоплений и дальнейшим разрушением дорог. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию сельского поселения “Село Богородское” организовать систему водоотведения», — рассказали в ведомстве.
Администрации дали 10 месяцев на выполнение решения. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. Теперь чиновникам придется заняться строительством водоотводных сооружений, чтобы подобные подтопления не повторялись.