Самосвал снес трубопровод и сгорел в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском полицейские разбираются в обстоятельствах повреждения грузовым автомобилем надземного трубопровода. Дорожный инцидент произошел накануне, 18 сентября, на автодороге, ведущей из города в садоводческое товарищество «Коммунальник», пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, 39-летний водитель самосвала FAW J6 в темное время суток поднял кузов для проверки технического состояния автомобиля. Не убедившись, что кузов полностью опущен, мужчина продолжил движение. Проезжая под аркой надземного трубопровода ТЭЦ-11 с поднятым кузовом, он задел конструкцию труб водоснабжения.
В результате произошло обрушение трубопровода и последующее возгорание грузовой машины. Водитель с полученными травмами был госпитализирован.
В настоящее время сгоревший самосвал эвакуирован. На месте аварии перекрыто движение транспортных средств, ведутся ремонтные работы по восстановлению трубопровода.
