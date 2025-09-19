Самосвал снес трубопровод и сгорел в Усолье-Сибирском

Ранее агентство сообщало, что в Тулуне пьяный 46-летний местный житель, двигаясь по дороге федерального значения А-331 «Вилюй», не справился с управлением и допустил наезд на придорожные пешеходные ограждения. В результате инцидента автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся на крышу.