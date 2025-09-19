Ричмонд
Самосвал снес трубопровод и сгорел в Усолье-Сибирском

Дорожный инцидент произошел 18 сентября.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском полицейские разбираются в обстоятельствах повреждения грузовым автомобилем надземного трубопровода. Дорожный инцидент произошел накануне, 18 сентября, на автодороге, ведущей из города в садоводческое товарищество «Коммунальник», пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, 39-летний водитель самосвала FAW J6 в темное время суток поднял кузов для проверки технического состояния автомобиля. Не убедившись, что кузов полностью опущен, мужчина продолжил движение. Проезжая под аркой надземного трубопровода ТЭЦ-11 с поднятым кузовом, он задел конструкцию труб водоснабжения.

В результате произошло обрушение трубопровода и последующее возгорание грузовой машины. Водитель с полученными травмами был госпитализирован.

В настоящее время сгоревший самосвал эвакуирован. На месте аварии перекрыто движение транспортных средств, ведутся ремонтные работы по восстановлению трубопровода.

Ранее агентство сообщало, что в Тулуне пьяный 46-летний местный житель, двигаясь по дороге федерального значения А-331 «Вилюй», не справился с управлением и допустил наезд на придорожные пешеходные ограждения. В результате инцидента автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся на крышу.