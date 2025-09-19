Ричмонд
Волгоградца отправили в колонию за поддержку теракта в Дербенте

Мужчина получил два с половиной года тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

48-летний житель Волгоградской области отправился в колонию на два с половиной года за публичное оправдание терроризма. Житель города Котово постоянно комментировал посты на антироссийских каналах, в которых явно поддерживал «насильственные действий в отношении граждан РФ», объяснили в УФСБ по Волгоградской области. В том числе он одобрял теракт, совершенный боевиками в Дербенте в июне 2024 года.

Мужчину осудили в Южном окружном военном суде, приговор уже вступил в силу. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, кроме того, он не сможет администрировать сайты в течение двух лет.