Волгоградца отправили в колонию за поддержку теракта в Дербенте

48-летний житель Волгоградской области отправился в колонию на два с половиной года за публичное оправдание терроризма. Житель города Котово постоянно комментировал посты на антироссийских каналах, в которых явно поддерживал «насильственные действий в отношении граждан РФ», объяснили в УФСБ по Волгоградской области. В том числе он одобрял теракт, совершенный боевиками в Дербенте в июне 2024 года.