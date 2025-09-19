Ричмонд
СК начал проверку из-за возврата самолета на стоянку в аэропорту Иркутска

Воздушное судно не смогло вовремя вылететь в Бодайбо из-за технической неисправности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В иркутском аэропорту произошел инцидент с самолетом, который готовился к вылету по маршруту Иркутск — Бодайбо. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 14 сентября 2025 года воздушное судно, находясь на предварительном старте на взлетной полосе, запросило возврат на место стоянки из-за технической неисправности. Экипаж благополучно вернул самолет на стоянку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

— После произошедшего организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — прокомментировали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, произошедшим также заинтересовались в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

