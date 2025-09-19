СК начал проверку из-за возврата самолета на стоянку в аэропорту Иркутска

В иркутском аэропорту произошел инцидент с самолетом, который готовился к вылету по маршруту Иркутск — Бодайбо. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 14 сентября 2025 года воздушное судно, находясь на предварительном старте на взлетной полосе, запросило возврат на место стоянки из-за технической неисправности. Экипаж благополучно вернул самолет на стоянку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.