СК начал проверку из-за возврата самолета на стоянку в аэропорту Иркутска

В иркутском аэропорту произошел инцидент с самолетом, который готовился к вылету по маршруту Иркутск — Бодайбо. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 14 сентября 2025 года воздушное судно, находясь на предварительном старте на взлетной полосе, запросило возврат на место стоянки из-за технической неисправности. Экипаж благополучно вернул самолет на стоянку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
— После произошедшего организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — прокомментировали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, произошедшим также заинтересовались в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее КП- Иркутск сообщала, что эксперт назвал возможную причину посадки боинга из Пекина на авиазаводе в Иркутске.