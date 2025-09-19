Ричмонд
В воронежском селе «ВАЗ» протаранил велосипедистку, женщина попала в больницу

30-летняя велосипедистка попала в больницу после наезда «ВАЗа» в селе Воронежской области.

В селе Слобода Бобровского района накануне ранним утром произошла авария с участием велосипеда. 63-летний водитель «ВАЗ — 210740», житель Таловского района, нарушил безопасную дистанцию до движущейся перед ним велосипедистки протаранил двухколесный транспорт. В результате 40-летняя женщина получила серьезные травмы и оказалась в больнице.

По факту ДТП в полиции организовали проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 114 аварий, в том числе 68-в Воронеже. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, один человек погиб.