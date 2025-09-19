Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арест

Жалобы на арест волгоградские топ-менеджеры стали подавать буквально через несколько дней после удовлетворения ходатайства следствия об отправке их в СИЗО. Сегодня, 19 сентября, к тройке коллег по строительному бизнесу присоединился и последний из четверки — Захар Решетняк.