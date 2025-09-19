В Усолье-Сибирском самосвал снес трубопровод, авария попала на видео

В Усолье-Сибирском произошла жуткая авария. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, ночью 18 сентября 2025 года на дороге, ведущей в садоводство «Коммунальник», водитель самосвала «Faw J6» поднимал кузов, чтобы проверить техническое состояние автомобиля. Однако он начал движение, не убедившись, что кузов полностью опущен.