Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усолье-Сибирском самосвал снес трубопровод, авария попала на видео

После ДТП машина загорелась, водитель получил травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском произошла жуткая авария. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, ночью 18 сентября 2025 года на дороге, ведущей в садоводство «Коммунальник», водитель самосвала «Faw J6» поднимал кузов, чтобы проверить техническое состояние автомобиля. Однако он начал движение, не убедившись, что кузов полностью опущен.

— Проезжая под аркой надземного трубопровода, он врезался в конструкцию труб водоснабжения. Из-за этого объект рухнул, а сам автомобиль загорелся, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

39-летнего водителя с места происшествия экстренно доставили в больницу, он получил травмы. Сгоревший самосвал уже эвакуировали, но на месте аварии все еще перекрыто движение, так как специалисты восстанавливают трубопровод.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что СК начал проверку из-за возврата самолета на стоянку в аэропорту Иркутска.