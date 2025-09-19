В Калининграде проверяют школу боевых искусств из-за безопасности детей

В инспекцию были привлечены специалисты региональных министерств образования и спорта, а также представители МЧС и Росгвардии. По итогам осмотра выявлены нарушения, связанные с организацией образовательного процесса и обеспечением безопасности детей во время занятий.
Как сообщили в прокуратуре, проверяется не только работа лиц, ответственных за тренировочный процесс, но и действия арендатора и собственников помещений, где функционирует спортивная организация.
По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.