Иркутянка взяла кредиты на спящего мужчину и перевела более 1 млн на свой счёт

В Иркутске суд вынес приговор в отношении местной жительницы по уголовному делу о краже с банковского счёта в особо крупном размере. Было установлено, что женщина вместе с потерпевшим пила алкоголь. В какой-то момент мужчина уснул. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.
Фигурантка взяла сотовый телефон пострадавшего, зашла в приложение банка и оформила кредиты на сумму 1 млн 265 тысяч рублей. Деньги женщина перевела на свой счет и потратила на собственные нужды.
Фигурантка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учёл смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил иркутянке 4 года условно с испытательным сроком на 5 лет. Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее агентство сообщало, что суд вынес приговор в отношении 56-летней женщины по делу о краже в особо крупном размере. Фигурантка занимала должность администратора двух турбаз, располагавшихся на острове Ольхон и в Байкальске, и забирала себе выручку от заселения постояльцев.