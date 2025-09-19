Иркутянка взяла кредиты на спящего мужчину и перевела более 1 млн на свой счёт

В Иркутске суд вынес приговор в отношении местной жительницы по уголовному делу о краже с банковского счёта в особо крупном размере. Было установлено, что женщина вместе с потерпевшим пила алкоголь. В какой-то момент мужчина уснул. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.