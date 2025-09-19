Ричмонд
Иркутянка взяла кредиты на спящего мужчину и перевела более 1 млн на свой счёт

Суд вынес приговор о краже с банковского счёта в особо крупном размере.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске суд вынес приговор в отношении местной жительницы по уголовному делу о краже с банковского счёта в особо крупном размере. Было установлено, что женщина вместе с потерпевшим пила алкоголь. В какой-то момент мужчина уснул. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Фигурантка взяла сотовый телефон пострадавшего, зашла в приложение банка и оформила кредиты на сумму 1 млн 265 тысяч рублей. Деньги женщина перевела на свой счет и потратила на собственные нужды.

Фигурантка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учёл смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил иркутянке 4 года условно с испытательным сроком на 5 лет. Решение суда в законную силу не вступило.

