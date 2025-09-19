В Минске легковушка сбила 11-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14 лет запрещено управлять велосипедами на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек). Водителям при подъезде к пешеходному переходу следует снижать скорость и быть предельно внимательными.