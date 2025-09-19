Ограбили и избили: в Находке неизвестные напали на владельца магазина

В Находке неизвестные напали на владельца магазина. Мужчину ограбили и избили. Полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Потерпевший сообщил правоохранителям, что в его магазине на улице Пирогова неизвестные граждане нанесли ему телесные повреждения и похитили деньги. Заявителю выдано направление на судебно-медицинское исследование для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранительными органами инициирована проверка по факту продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.
Напомним, в мае полицейские Уссурийска задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже из салона сотовой связи на улице Некрасова. Отмечается, что мужчина зашёл в магазин под видом покупателя, попросил показать один из мобильных телефонов, после чего открыто похитил гаджет стоимостью 12 тысяч рублей и скрылся. Во время задержания злоумышленник попытался спрятаться под диваном, на котором лежала его подруга, прикинувшись спящей.