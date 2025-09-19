Ричмонд
В Казани суд арестовал заместителя главы Зеленодольского района РТ Николая Бызина

Вахитовский суд Казани отправил под домашний арест заместителя главы Зеленодольского района Николая Бызина. О его задержании стало известно в минувшую среду.

Источник: ИА Татар-информ

Следствие просило назначить ему домашний арест на месяц. В свою очередь прокуратура не поддержала мнение следователя и попросила заключить Бызина под стражу.

«Суд постановил избрать домашний арест на месяц и четыре дня», — сказал судья.

По версии следствия, в 2022 году директор фирмы, продававший земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), попросил Бызина помочь перевести местную дорогу в муниципальную собственность, чтобы повысить привлекательность участков.

Следствие считает, что за помощь замглавы района потребовал четыре участка бесплатно. Впоследствии права на эти участки были зарегистрированы на доверенное лицо Бызина. Каждый участок имел площадь 600 квадратных метров и общую стоимость 1,4 миллиона рублей. В прошлом году он продал эти участки за 2 миллиона рублей.