Обвиняемый в членовредительстве омский врач ушел служить по контракту

«В ходе судебного заседания было оглашено ходатайство военного комиссара Омской области о приостановлении производства по уголовному делу в отношении данного гражданина в связи с заключением им на период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ», — указано в сообщении суда.