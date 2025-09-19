Ричмонд
Обвиняемый в членовредительстве омский врач ушел служить по контракту

Производство по уголовному делу приостановлено.

Источник: Freepik

Октябрьский районный суд Омска в среду, 17 сентября 2025 года, начал рассматривать уголовное дело в отношении врача-эндоскописта, обвиняемого в пособничестве в уклонении военнослужащих от исполнения обязанностей военной службы путем причинения последним повреждений.

По версии следствия, 58-летний мужчина за денежное вознаграждение умышленно наносил своим пациентам внутренние повреждения органов пищеварения при помощи эндоскопа, что приводило к появлению искусственных язвенных поражений, на основании чего впоследствии можно было получить медзаключение, освобождавшее от призыва.

Однако производство по делу решено приостановить, так как обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы.

«В ходе судебного заседания было оглашено ходатайство военного комиссара Омской области о приостановлении производства по уголовному делу в отношении данного гражданина в связи с заключением им на период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ», — указано в сообщении суда.

В связи с заключением с гражданином на период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, производство по уголовному делу приостановлено, сообщили в Октябрьском райсуде.